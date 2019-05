Infortunio Vecino: non convocato per Udinese-Inter

L’Inter dovrà fare a meno dell’uruguaiano nella sfida con l’Udinese. Infortunio Vecino: assente contro i friulani

Guaio dell’ultima ora per Matias Vecino: il centrocampista dell’Inter, probabile titolare nella trasferta di Udine, non scenderà in campo per un problema fisico, al retto femorale della coscia destra. Infortunio Vecino: le ultime.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni del centrocampista: «Vecino non farà parte della lista dei convocati di Luciano Spalletti in vista di Udinese-Inter. Durante la rifinitura il centrocampista ha accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra. Le condizioni di Vecino saranno valutate giorno dopo giorno». Niente da fare per Vecino, assente contro l’Inter.