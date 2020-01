Infortunio Zaniolo, Mariani: «Domenica aveva gli occhi lucidi»

Infortunio Zaniolo, parla il professor Mariani: «Domenica aveva gli occhi lucidi. Recupero? La riatletizzazione dipende dal giocatore»

Il professor Mariani ha operato chirurgicamente Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio rimediato dal calciatore della Roma nella serata di domenica. Lo stesso medico ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«Domenica aveva gli occhi lucidi, è stato un bel colpo per lui. Oggi era sereno e interagiva con gli altri giocatori che ha trovato nel reparto di fisioterapia. Recupero? C’è un po’ di confusione in questo. Io distinguo il protocollo in due fasi: la fase medica e una fase atletica. Un conto è il ritorno all’attività sportiva, un conto è la performance. Il mio protocollo finisce a tre mesi. Quanto duri poi il periodo di riatletizzazione dipende dal giocatore».