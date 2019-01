Ma quali vacanze? In Inghilterra si gioca sempre con FA Cup e Carabao Cup

Dal 3 al 10 gennaio la piattaforma di streaming DAZN trasmetterà almeno una partita al giorno di calcio internazionale

Serie A e Serie B riposano dopo aver giocato sia a Santo Stefano che il 29 dicembre e quindi nelle prime due settimane di gennaio le luci del grande calcio sono puntate in Inghilterra e in Spagna. Dal 3 al 10 gennaio, infatti, la piattaforma di streaming DAZN, trasmetterà almeno una partita al giorno di grande calcio internazionale, da seguire in diretta o in modalità on demand. Il nuovo anno parte subito con la Liga. Doppio appuntamento per il Real Madrid che, impegnato a dicembre nel Mondiale per Club, il 3 gennaio alle 21.00 affronterà il Villareal, chiudendo così la 17esima giornata di campionato, mentre il 6 gennaio alle 18.30 i Blancos scenderanno in campo contro la Real Sociedad. Sempre durante l’epifania, altre due attesi match della 18esima giornata: alle 16:15 la sfida tra il Siviglia e Atletico Madrid e alle 20:45 quella tra il Getafe e il Barcellona.

In Inghilterra, con la Premier League in stand-by, spazio al terzo turno di FA Cup, dove entrano in gioco tutte le big, opposte quasi tutte a team di categorie inferiori, distribuite su quattro giorni: venerdì Tranmere Rovers – Tottenham (ore 19:00), sabato Manchester United – Reading (ore 13.30), Chelsea – Nottingham Forest (ore 16:00) e Blackpool – Arsenal (ore 18.30), domenica Manchester City – Rotherham (ore 15:00), mentre lunedì Wolverhampton – Liverpool (ore 20:45).

L’inizio della prossima settimana è dedicato interamente alle coppe nazionali. In Inghilterra per la Carabao Cup si disputeranno le gare di andata delle semifinali, che decreteranno le due squadre che si sfideranno il prossimo 24 febbraio a Wembley. Grande attesa, martedì alle 21:00, per la sfida tra il Tottenham e il Chelsea di Maurizio Sarri mentre c’è curiosità per la “favola” del Burton Albion, attualmente a metà classifica in League One, opposto ai marziani del Manchester City, guidati da Pep Guardiola (mercoledì ore 20:45).

