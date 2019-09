Inghilterra, Kane: «Faccio di tutto per aiutare la squadra. Su Sterling…»

Kane divide i meriti con i compagni di reparto dopo la tripletta realizzata contro la Bulgaria: le parole dell’attaccante dell’Inghilterra

Nel post partita di Inghilterra-Bulgaria (4-0), Kane sottolinea i meriti dei compagni, che lo hanno aiutato a realizzare una tripletta. Ecco le parole riportate da Gazzetta.it.

«Faccio di tutto per aiutare la squadra, specie se gioco con l’Inghilterra. Gioco vicino a gente come come Sterling e Rashford, che con la loro abilità creano occasioni e causano anche rigori. Io devo solo farmi trovare al posto giusto al momento giusto».