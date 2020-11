Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma

MARADONA – «La sua scomparsa ci ha dato una spinta in più. È mancato il nostro idolo, fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare risultato per lui e tutta la città che sta soffrendo. Gli dedichiamo la vittoria».

ROMA – «Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, come l’avevamo preparata. Abbiamo qualità, anche se a volte commettiamo errori di testa, ma quello si stasera è un nuovo punto di partenza perché possiamo mettere in difficoltà chiunque. Possiamo fare grandi cose, ma restando con i piedi per terra e lavorando a testa bassa».

