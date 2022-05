Integration Heroes match, da Totti a Dybala: quanti campioni in campo

Integration Heroes match: tanta campioni presenti per il match di beneficenza. TUTTI i nomi che prenderanno parte all’incontro

Lunedì 23 maggio andrà in scena l’Integration Heroes Match, organizzato da Samuel Eto’o. Una partita a scopo benefico che vedrà la presenza in campo di tanti campioni del mondo del calcio, presenti e passati. Presenti le bandiere della Roma e dell’Inter Francesco Totti e Javier Zanetti, Filippo Inzaghi, l’ex giocatore e allenatore della Juve Andrea Pirlo, oltre a Clarence Seedorf e Andriy Shevchenko. Ci sarà anche Paulo Dybala, fresco di addio alla Juve: con lui anche Júlio César e Maicon.

Ecco tutti i nomi che prenderanno parte all’evento: Massimo Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Deco, Dida, Youri Djorkaeff, Khalilou Fadiga, Sébastien Frey, Sara Gama, Ludovic Giuly, Presnel Kimpembe, Patrick Kluivert, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Patrick Mboma, Ajara Nchout, André Onana, Giampaolo Pazzini, Serginho, Thomas e Wesley Sneijder.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazioni. Una è la Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati all’istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket Knights. L’associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano le zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.