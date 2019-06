Abbonamenti Inter, effetto Conte: sono già sold out, aperta una lista d’attesa per quelli del 2020/2021

Effetto Conte. In un clima d’entusiasmo, in casa Inter, amplificato dal mercato che verrà. Con i nomi di Dzeko e Lukaku, Barella e Lazaro all’ordine del giorno. In questo clima, allora, la società nerazzurra ha appena annunciato di aver venduto tutte le tessere disponibili per gli abbonamenti 2019/2020.

Un sold out, in realtà, fatto registrare anche dodici mesi fa, quando lo stop era stato imposto a quota 37mila tessere staccate. Ma con una novità, in questo caso. Perché l’Inter, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato in via eccezionale di aver aperto una lista d’attesa per gli abbonamenti della prossima stagione, quella 2020/2021, per far fronte alle tante richieste ricevute. Effetto Conte, che entusiasmo.