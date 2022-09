Inter, Acerbi: «Non sono venuto qui per fare la comparsa»

Le parole di Acerbi dopo la partita tra Inter e Viktoria Plzen: «Siamo venuti qui sapendo che loro in casa fanno bene e non era facile»

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo debutto con l’Inter in Champions League. Di seguito le sue parole.

«Non sono un ragazzo timido e poi i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Non sono venuto qui per fare la comparsa, sono qui per dare una mano. Sono io, entro come se giocassi qui da tempo. La mia preoccupazione era l’assenza dal campo da tre mesi, ma è andata bene. Vincere la partita col Torino è stato importante, poi siamo venuti qui sapendo che loro in casa fanno bene e non era facile. Oggi dovevamo avere un po’ più di continuità nella partita, abbiamo concesso troppi cross. Su quello bisogna migliorare. Ora c’è l’ultima a Udine, poi c’è la pausa nazionale importante anche per mettere un po’ di forza, per lavorare e arrivare al meglio al tour de force che ci sarà fino al Mondiale».