Inter, adesso serve accelerare: Dzeko e Lukaku hanno fretta

Nell’attesa che Beppe Marotta chiuda altri colpi da regalare ad Antonio Conte, la squadra si allena con grande intensità

L’allenatore salentino, però, aspetta altri rinforzi per la sua Inter, soprattutto in attacco. Così come i due obiettivi, Dzeko e Lukaku, attendono di trasferirsi in nerazzurro dando l’addio rispettivamente a Roma e Manchester United. Entrambi i giocatori, adesso, hanno fretta.

Dzeko ha altre offerte dalla Cina, più ricche, ma vorrebbe restare in Italia. Per questo le ha rifiutate tutte, ma non può aspettare ancora troppo tempo. Così come Lukaku, che intanto non ha giocato l’amichevole contro il Leeds. In Inghilterra danno l’affare per chiuso: il belga si augura sia davvero così.