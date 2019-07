Inter, ag. Lautaro: «Pensa solo all’Inter. Interesse del Barcellona? Vero, ma ancora nulla di ufficiale»

Nell’intervista di Beto Yaque rilasciata a FcInterNews, l’agente di Lautaro Martinez ha chiarito non pochi punti bui sul suo assistito. In primis, la sua permanenza in nerazzurro: «Pensa solo all’Inter. È felice in nerazzurro e sogna in grande. Conte lo ha chiamato per dirgli come lavorare, che conta su di lui e che è molto felice di averlo in squadra».

E sull’interesse del Barcellona rumoreggiato da qualche tempo: «È vero che c’è interesse da parte dei blaugrana. Nessuno della società spagnola ci ha contattati ufficialmente. Sono rumors che in qualche modo sappiamo essere veritieri».