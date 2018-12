Inter senti l’allenatore del Bordeaux: «Karamoh ha doti fuori dal comune»

L’allenatore dei francesi esalta le doti di Yann Karamoh, grande protagonista contro il PSG

Yann Karamoh continua a stupire. L’esterno offensivo di proprietà dell’Inter, tra i grandi protagonisti nel 2-2 con il PSG di domenica scorsa, sta mostrando settimana dopo settimana una maturità sempre maggiore. Conferme in questo senso arrivano direttamente da chi visiona quotidianamente le prestazioni di Karamoh: «Ha delle qualità davvero eccezionali, è capace di mettere tantissima intensità nel suo modo di giocare. Ha questa capacità di compiere il contro-sforzo che non è comune a tutti i calciatori, perché devi avere qualità per essere capace di rientrare quando necessario».

Tutti innamorati di Karamoh al Bordeaux, con il club francese che non è però riuscito a strappare più di un semplice prestito secco ai nerazzurri. Ciò significa che, salvo sorprese, il matrimonio con l’ex Caen è comunque destinato a finire nel giugno prossimo. Intanto però sia la società che i tifosi si godono le giocate del classe 98′, già autore di 2 gol e 2 assist in 14 presenze tra Ligue 1 ed Europa League.