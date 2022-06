Inter, ancora distanza con il PSG per Skriniar: ballano 20 milioni

Inter e Psg lavorano per trovare un accordo per Milan Skriniar, difensore che tanto piace ai parigini: distanza di 20 milioni

Sarà una settimana decisiva anche per capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar, individuato dall’Inter come sacrificabile per aggiustare il bilancio. Nonché anche quello ad aver ricevuto le offerte più ghiotte.

La distanza con il PSG però rimane di circa 20 milioni in questo momento. Secondo, La Gazzetta dello Sport, il club parigino non si sarebbe ancora spinto oltre i 60 milioni, mentre dalle parti di Milano si aspettano proposte di almeno 80.