Applausi per Radja: l’Inter celebra così il primo gol del Ninja – VIDEO

Nainggolan accolto dagli applausi dei compagni al suo ritorno agli allenamenti dopo il gol segnato all’esordio contro il Bologna

Un salvatore della patria. O quasi. Radja Nainggolan al suo ritorno alla Pinetina è stato accolto dal resto dei compagni nella miglior maniera possibile: il centrocampista belga, che proprio nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi col resto del gruppo, ha ricevuto applausi scroscianti da tutti i giocatori nerazzurri presenti riuniti a semicerchio e dall’allenatore Luciano Spalletti. L’ex romanista, scongiurata l’ipotesi di un nuovo infortunio, è stato pubblicamente ringraziato dall’Inter per il gol segnato proprio all’esordio in maglia nerazzurra contro il Bologna che ha permesso sabato scorso di sbloccare la gara, poi vinta per 0 a 3. L’applauso ricevuto è stato poi postato dallo stesso Nainggolan sulle proprie stories di Instagram.