Inter Atalanta: San Siro fa registrare l’ennesimo sold out. Il dato

Grande cornice di pubblico a San Siro per Inter Atalanta: ennesimo sold out per i nerazzurri, che godono dell’affetto dei loro tifosi

(dal nostro inviato a San Siro) – L’Inter chiude stasera un girone di andata trionfale, in cui ha tenuto dei ritmi sostenibili soltanto dalla Juventus. I tifosi sono entusiasti e si vede.

Ennesimo sold out fatto registrare a San Siro, quando scende in campo la squadra di Antonio Conte. Il dato parla chiaro: 70.042 tifosi presente a San Siro, per una splendida gara.