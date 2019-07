Inter, aumentano le quote di Cavani: pronto un triennale da 9 milioni

Lukaku più difficile, l’Inter valuta Cavani: triennale da 9 milioni a stagione per l’uruguaiano che pensa al ritorno in Serie A

Conte spera vivamente che per la sfida del 4 agosto contro il Tottenham possa schierare un attaccante. Marotta e Ausilio sono al lavoro per questo e proveranno con tutte le forze a chiudere per almeno uno tra Lukaku, Dzeko e Cavani.

Nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, sono salite le quotazioni intorno all’uruguaiano. I 50 milioni di valutazione non spaventano il club nerazzurro essendo meno dei 65 già offerti al Manchester United per Lukaku.

Non preoccupa nemmeno l’ingaggio che con i bonus supera i 10 milioni a stagione: a Milano sono convinti che l’ex Napoli possa accettare un triennale da 9 milioni netti, la stessa cifra messa in cantiere per il bomber dei ‘Red Devils’. Ad oggi la trattativa ancora non c’è, vedremo se si incendierà nei prossimi giorni.