Inter, Barella alla vigilia della Juve: «Sì, ce la giochiamo alla pari»

Inter, Barella alla vigilia della sfida alla Juve non si nasconde: «Ce la giochiamo alla pari. E per Conte mi farei ammazzare»

Alla vigilia di un accesissimo Inter-Juve, Barella si è confidato a La Gazzetta dello Sport. «Siamo alla pari? Sì. La Juve ha in più solo l’esperienza, il fatto di conoscersi da più tempo come gruppo. Ma il mister ci ha chiesto da subito cose ben delineate e noi le stiamo mettendo in pratica».

Poi su Conte e su Sarri. «Il mister ha un’attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo: per lui mi farei ammazzare, e vale per tutti i suoi calciatori. Sarri? Sì, il Chelsea mi aveva cercato a gennaio, la trattativa era concreta. Al Cagliari dissi: non è un momento facile per la squadra, resto fino a fine stagione».