Inter, Barella e Sensi convincono anche in azzurro: la riscossa dei “piccoletti” nella vittoria dell’Italia sulla Finlandia

Convince l’Italia dei “piccoletti”. Quella che in Finlandia, con Sensi e Barella in mezzo al campo, ha centrato la sesta vittoria di fila nelle qualificazioni ad Euro2020. Un messaggio gratificante anche e soprattutto per l’Inter di Conte.

Mancini infatti ha schierato entrambi i nerazzurri dal primo minuto, ottenendo in cambio due prove convincenti. Conte deve ancora trovare, invece, la quadra per lanciarli entrambi: nelle prime uscite l’ex Cagliari è rimasto in panchina in favore di Vecino e Brozovic.