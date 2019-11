Inter: Barella sta crescendo in fase di impostazione

Barella ci ha messo poco per diventare un giocatore fondamentale nell’Inter di Conte. Il talento sardo sta crescendo vistosamente in fase di possesso, tocca molti più palloni rispetto al passato.

Barella in costruzione e rifinitura, 19/20 vs 18/19:

🔺Passaggi riusciti: 44.74 vs 40.74

🔺Passaggi filtranti riusciti: 0.40 vs 0.22

🔺Passaggi progressivi: 10.02 vs 7.50

🔺Passaggi vs l'area: 2.43 vs 1.46

🔺Passaggi in profondità: 1.21 vs 1.17 https://t.co/hnwNxhoZ0L pic.twitter.com/ENzXFyAsxE

