Inter, Bastoni: «Conte mi ha trasmesso tanto. Seconda figlia? Ho già scelto il nome»

Il difensore dell'Inter, Bastoni, si è raccontato a DAZN nel format Day Off: dal debutto con Gasperini fino alla curiosità sulla figlia, il nerazzurro a tutto campo

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel formato DAY OFF. Dal debutto con Gasperini fino al nerazzurro, le sue dichiarazioni:

CONTE – «A lui devo veramente tanto, mi ha consacrato, mi ha trasmesso tanto a livello tecnico e di mentalità. Non è da tutti far giocare un ragazzo nell’Inter, in un Inter che doveva ripartire quindi gli devo tantissimo”, ha sottolineato. Infine, sugli idoli sportivi: “Uno dei miei idoli è Steph Curry, il mio sogno è vederlo giocare. Lui ha cambiato le regole del gioco a livello difensivo nel basket e io vorrei fare lo stesso nel calcio. Non mi piace solo difendere ma mi piace anche attaccare e propormi, andare in fase offensiva»

FIGLIA – «L’abbiamo chiamata Azzurra per la Nazionale ma ci piacerebbe avere una secondogenita e chiamarla Nera, così abbiamo la combo perfetta Nera Azzurra»

