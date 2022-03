Inter, Bayern e Real sulle tracce di Dumfries: la risposta nerazzurra

Bayern Monaco e Real Madrid interessate a Denzel Dumfries sul mercato: l’Inter lo cederebbe soltanto in un caso

Positiva finora la stagione di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter.

Il laterale olandese ha attirato anche l’interesse delle big d’Europa, ultima il Bayern Monaco. Come riportato dalla Spagna, inoltre, anche il Real Madrid resterebbe sulle tracce di Dumfries dopo il corteggiamento estivo. L’Inter però non ha intenzione di privarsi del giocatore che partirebbe soltanto per un’offerta irrinunciabile.