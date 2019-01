L’Inter di Spalletti affronterà domenica il Benevento negli ottavi di Coppa Italia. Dalbert, Gagliardini e Ranocchia in cerca di minuti

Domenica si torna in campo per l’Inter di Spalletti per la gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Benevento. Una sfida da non sottovalutare, memori del match contro il Pordenone dell’anno scorso, che i nerazzurri per poco non persero clamorosamente. Spazio quindi a chi ha voglia di rimettersi in gioco dopo qualche panchina e ai meno utilizzati della rosa. Dal primo minuto potrebbero partire quindi Dalbert e Gagliardini. Il primo finito ai margini dopo l’infortunio, nonostante qualche buona prestazione a settembre, il secondo coperto dal risveglio di Joao Mario e la continuità di Borja Valero.

In difesa potrebbe rivedere il campo Andrea Ranocchia, uno dei pochi che quest’anno non è mai stato utilizzato da Spalletti. Pagata cara la concorrenza di Miranda, De Vrij e Skriniar difensori di un’altra categoria considerati titolari (quasi) alla pari. Davanti, possibile che Lautaro sia la punta di riferimento, ma non è da sottovalutare la voglia di Icardi di mettersi alle spalle le voci sul rinnovo a suon di gol.