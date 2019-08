Inter: Biraghi, Sanchez e Vidal. Poi l’ultimo capolavoro di Marotta

I nerazzurri non hanno ancora finito gli acquisti sul mercato per regalare ad Antonio Conte una squadra capace di lottare con la Juventus

L’Inter ha praticamente chiuso per Biraghi (cresciuto nel vivaio), per il prestito di Sanchez, che si ridurrà l’ingaggio, e cercherà di convincere il Barcellona a lasciare partire Vidal, altro pallino dell’ex ct. Ma Beppe Marotta non si ferma qui. Anzi, rilancia. Perché c’è sempre Icardi da cedere. In corsa sono rimaste Juventus e Napoli.

Entrambe possono offrire qualcosa di appetitoso all’Inter. I bianconeri potrebbero arrendersi e mettere sul piatto addirittura Dybala (atteso da un summit con il Psg), mentre il Napoli potrebbe offrire Milik più un conguaglio. Per un derby tutto polacco con Piatek del Milan.