Inter, blindato Politano: rifiutata l’offerta della Fiorentina. Niente Rebic

L’Inter ha deciso di rifiutare l’offerta della Fiorentina per Matteo Politano. Chiuso il mercato in entrata dei nerazzurri

La Fiorentina aveva tentato l’Inter offrendo 30 milioni di euro per Matteo Politano. Il club nerazzurro, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di confermare l’esterno d’attacco riscattato in estate dopo un’ottima prima stagione.

Secondo Sky Sport, nelle scorse ore il club nerazzurro ha rifiutato un’offerta da 30 milioni per il giocatore da parte della Fiorentina. La permanenza di Politano chiude il mercato in entrata dell’Inter: porte chiuse per il possibile acquisto di Ante Rebic.