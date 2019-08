Inter, caccia al centrocampista: spunta la suggestione Matuidi

Blaise Matuidi per l’Inter? Il centrocampista della Juventus potrebbe cambiare maglia: è l’ultima tentazione di Conte

L’Inter vorrebbe chiudere il mercato con un acquisto a centrocampo. Secondo Tuttosport, viste le difficoltà legate all’arrivo di Arturo Vidal, i nerazzurri potrebbero virare su Blaise Matuidi.

Il centrocampista ha un solo anno di contratto. La Juve vorrebbe cederlo e i margini di fattibilità non mancano. Ma ci sono pochi giorni di tempo a disposizione, i rapporti tra Juve e Inter non sono idilliaci e, anche per questo, l’affare appare molto difficile.