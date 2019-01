Inter, la chiave per Barella si chiama Nandez: tutti i dettagli

Continua la trattativa tra Inter e Cagliari per portare Barella a Milano. I sardi lavorano anche per l’acquisto di Nandez dal Boca

Continuano i contatti tra l’Inter e il Cagliari nell’operazione Barella. Nonostante i numerosi incontri, però, la trattativa è ancora molto lontana dal trovare il suo epilogo. Si tratta di un’operazione delicata, che il presidente dei sardi Giulini vuole studiare attentamente.

La corte a Nicolò Barella continua tramite le figure societarie di Marotta e Ausilio, con il centrocampista sardo valutato 50 milioni di euro. Una cifra che l’Inter sta cercando di abbassare provando ad inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica di gradimento al Cagliari.

Continua intanto sul fronte parallelo la trattativa per portare Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Boca Juniors, al Cagliari. Il giocatore è valutato 20 milioni e l’operazione rischia di essere troppo dispendiosa per la società sarda, che potrebbe dunque cercare nell’Inter una preziosa collaborazione. L’arrivo in Italia di Nandez con il sostegno dei nerazzurri potrebbe favorire il trasferimento di Barella a condizioni più favorevoli.