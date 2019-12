Inter, obiettivi Kulusevski e Vidal: la situazione

Inter, i neroazzurri hanno due obiettivi chiari per il mercato: il primo è Kulusevski e il secondo è Vidal

Gennaio si avvicina e il mercato dell’Inter entra sempre più nel vivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti i due obiettivi si chiamano Kulusevski e Vidal. Due trattative parallele ma diverse.

Per il giocatore del Parma in un primo momento si era pensato ad un accordo con l’Atalanta e di attendere giugno per poi prelevalo dal Parma. Le condizioni di Sensi però preoccupano e in vista di un lungo stop il tutto potrebbe essere anticipato e gennaio. Per quanto riguarda Vidal invece la trattativa è ha dei contorni meno delineati: non è detto infatti che il Barcellona voglia cedere il suo gioiello a metà della stagione.