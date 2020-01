Inter, Politano non convocato: scambio con Spinazzola sempre più vicino

Inter, sembra imminente lo scambio tra Politano e Spinazzola della Roma. Intanto il neroazzurro non è stato convocato per la Coppa Italia

La notizia è di questi giorni e vede come protagonisti Politano e Spinazzola. Roma e Inter infatti sarebbero a lavoro per uno scambio tra i due giocatori. Un passo in più potrebbe essere stato fatto in questo senso vista la lista dei convocati per la Coppa Italia.

Politano non rientra infatti nella lista di mister Conte e questo potrebbe essere l’indizio che conferma che la trattativa sia vicina alla chiusura.