L’esterno dell’Inter Candreva ha commentato così la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League

Antonio Candreva ha parlato in zona mista dopo il successo dell’Inter per 2-0 sui tedeschi del Borussia Dortmund, agganciati in seconda posizione. La squadra di Antonio Conte può continuare a credere nel passaggio del turno.

«Conte è l’allenatore più forte di tutti e noi lo seguiamo», ha dichiarato l’esterno nerazzurro, autore del gol che ha chiuso definitivamente la partita.