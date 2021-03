🛬 | @RomeluLukaku9 est arrivé sur le sol belge ! 🇧🇪 pic.twitter.com/pWDl7kAzxv — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 22, 2021

Romelu Lukaku è atterrato in Belgio in vista dei prossimi impegni con la nazionale, dopo aver ottenuto il via libera da parte dell’Inter.

L’attaccante nerazzurro potrebbe così scendere in campo nelle gare di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia.