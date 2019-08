Inter, Cavani: «Ho promesso che sarei rimasto al PSG. Il rinnovo…»

Inter, Cavani: «Ho promesso che sarei rimasto al PSG fino al termine del contratto. Il rinnovo…»

Ennesima delusione in casa Inter: prima Lukaku, ora anche Edinson Cavani. La conferma arriva proprio dalla bocca dell’attaccante che, intervistato da Le Parisien, ha dichiarato: «Ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi del PSG, ma anche a me, che sarei rimasto qui fino alla fine del mio contratto. Questa è una certezza. Poi, quello che sarà non dipende solo da me».

Rinnovo coi parigini? «Onestamente, non ci penso. Non ne abbiamo nemmeno parlato con il club. Forse possiamo discuterne in seguito. Sono tranquillo, sia che rimanga o meno dopo il mio contratto».