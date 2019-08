Inter, Cavani rifiuta e complica i piani. Ora tutto su Dzeko

L’Inter pensa a Cavani ma il Matador vuole rimanere in Francia. I nerazzurri puntano con decisione su Edin Dzeko

I rifiuti complicano il mercato dell’Inter. Anche Edinson Cavani avrebbe detto di no ai nerazzurri, manifestando la sua volontà di permanenza al PSG. Lukaku sembra vicino alla Juve. E ora?

Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta non vuole perdere tempo ed è pronto all’assalto finale per Edin Dzeko ma il freno di Icardi e Higuain ingarbuglia la matassa. C’è però ottimismo in casa interista.