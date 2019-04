Inter, Cedric: addio più vicino, niente riscatto dal Southampton

Soares non verrà riscattato dal Southampton e farà ritorno in Inghilterra quest’estate. Spalletti gli ha preferito D’Ambrosio

Cedric Soares arrivò all’Inter per sopperire all’infortunio di Simo Vrsaljko. Tuttavia il giocatore del Southampton non ha convinto Spalletti e in questi mesi è stato utilizzato col contagocce.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno portoghese non verrà quindi riscattato dall’Inter e in estate farà ritorno in Inghilterra, al Southampton A scavalcarlo nelle gerarchie, il sempreverde Danilo D’Ambrosio che, con ottime prestazioni, ha convinto Luciano Spalletti della titolarità.