Inter, la Champions ti ha fatto ricca: 10 milioni in più dal botteghino

Domani l’Inter potrebbe giocare l’ultima partita in Champions, competizione che però ha già fatto registrare un incremento delle entrate nelle casse nerazzurre

Domani l’Inter giocherà la partita più importante e decisiva della sua Champions League. Contro il PSV, infatti, i nerazzurri si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale. La massima competizione europea, tuttavia, può far già sorridere l’Inter sotto il punto di vista finanziario.

Come sottolinea Calcio e Finanza, con la gara contro il Psv Eindhoven di domani sera l’Inter sfonderà il muro dei 10 milioni di euro di incassi in Europa. Le due gare di Champions League hanno finora portato circa 9,5 milioni di euro. Nel dettaglio: 5,9 milioni lordi dai 73.428 spettatori presenti nel match contro il Barcellona, circa 3,5 milioni dai 64.123 tifosi a San Siro per la sfida con il Tottenham. Le oltre 60 mila presenze attese per domani potrebbe portare così altri 2/3 milioni di euro circa, permettendo al club nerazzurro di far crescere ulteriormente i ricavi da stadio nella stagione in corso.