Inter, che numeri per Lukaku nel primo derby. I dettagli sulla partita del centravanti belga. Grande inizio di stagione

Romelu Lukaku ha griffato il derby di Milano. Con un suo gol, infatti, l’Inter si è portata sul 2-0, consolidando il vantaggio acquisito grazie alla rete di Brozovic.

Notte da record per Romelu Lukaku: con il gol al Milan, il colosso belga si porta a 3 gol in quattro partite di Serie A. Come riportato da OptaPaolo, per il quarto anno consecutivo Lukaku raggiunge questo traguardo.