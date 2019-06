Inter, contatto Wanda-Conte: per il tecnico Icardi è fuori dal progetto

Telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte che ha ribadito come Mauro Icardi sia fuori dal progetto Inter

L’8 luglio la nuova Inter di Antonio Conte prenderà finalmente vita. Inizierà il ritiro di Lugano sotto gli ordini del sergente di ferro leccese per preparare al meglio una stagione ricca di impegni. Stagione che, forse, non vedrà protagonista Mauro Icardi.

Come riporta il Corriere dello Sport, Wanda Nara ha chiamato dal Giappone (dove si trova in vacanza) Conte per cercare di ricucire, di mettere una toppa al rapporto già logoro tra il marito e l’ex Chelsea. La moglie e agente dell’argentino ha provato a spiegare le loro ragioni, sentendosi rispondere che non ci sono margini per un lieto fine della vicenda. Conte non vuole concedere possibilità, memore del caso Diego Costa che a Londra venne liquidato con un semplice sms. Zero possibilità che Conte cambi idea.