Inter, Conte aspetta Kanté. Per la difesa occhi su Smalling

Calciomercato Inter: i nerazzurri provano a regalare Kanté a Conte

In questa ultima finestra di calciomercato, l’Inter proverà a regalare ad Antonio Conte gli ultimi pezzi per sistemare al meglio la rosa. Il nome in cima alla lista, come riporta Tuttosport, è sempre quello di N’Golo Kanté. Il Chelsea ha aperto alla cessione, ma ai nerazzurri servirebbero 50 milioni per il cartellino e circa 8 per l’ingaggio del calciatore. Le alternative al francese sarebbero Thomas dell’Atletico, Sissoko del Tottenham, Tolisso del Bayern e Manuel Locatelli del Sassuolo.

Per quanto riguarda la difesa, invece, in caso di cessione di Milan Skriniar, l’uomo giusto sarebbe Smalling del Manchester United. Con i Red Devils, l’Inter ha un ottimo rapporto visti anche i recenti affari per Lukaku, Sanchez e Ashley Young. L’inglese, se non dovesse accordarsi con la Roma, sarebbe l’elemento di esperienza per la difesa di Conte.