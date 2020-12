All’Inter serve solo la vittoria questa sera in casa del Borussia Moenchengladbach per tenere in vita le speranze di qualificazioni per gli ottavi di Champions League

Ultima chiamata in Champions League per l’Inter, che rischia per il secondo anno consecutivo di abbandonare la competizione già nella fase a gironi. Alla squadra di Antonio Conte serve solo un risultato, la vittoria, nella sfida di questa sera al ‘Borussia Park’ contro il Moenchengladbach, capolista del girone. Il match in Germania vale già come una finale per la formazione nerazzurra, che vuole evitare un nuovo fallimento europeo nella competizione più blasonata.

L’Inter chiude la classifica del raggruppamento con soli due punti dopo la doppia sconfitta contro il Real Madrid, frutto dei pareggi con lo Shakhtar e all’andata proprio contro i tedeschi di Rose, con la rete allo scadere di Lukaku a San Siro che tiene ancora in vita i nerazzurri. Conta solo vincere e conquistare i tre punti per l’Inter, che ha ritrovato un po’ di serenità dopo il roboante 3-0 esterno rifilato sabato in campionato al Sassuolo. Clima disteso ieri durante la rifinitura, con Conte che recupera Brozovic nuovamente negativo al tampone e ieri insieme al gruppo nella seduta ad Appiano Gentile.

Il croato prenderà il posto dello squalificato Vidal, mentre si prospetta una nuova esclusione per Hakimi, che sta faticando nell’adattarsi alla nuova realtà come sottolineato anche da Conte nella conferenza stampa della vigilia. Sarà confermato Darmian a destra, in attacco si ricompone invece la ‘LuLa’ con Lukaku al fianco di Lautaro Martinez. Nello scacchiere del Borussia tre assenze pesanti per Rose che deve rinunciare a Elvedi, Hofmann e Bensebaini. Plea sarà il punto di riferimento offensivo con Thuram, Stindl e l’ex Lazaro sulla trequarti. Arbitrerà l’incontro l’olandese Makkelie.

Le probabili formazioni di Borussia Moenchengladbach-Inter

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea. All.: Rose

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

Classifica Gruppo B: Borussia 8 punti; Real Madrid 7; Shakhtar 4; Inter 2