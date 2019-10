Inter, Conte contro l’arbitro: «Pretendo rispetto»

Il tecnico dell’Inter Conte si è scagliato contro l’arbitro Skomina: «Pretendo rispetto, c’è amarezza»

Antonio Conte si è scagliato contro l’arbitro Skomina al termine della partita persa al Camp Nou contro il Barcellona: «Non mi sono piaciute tante cose. È venuto ad ammonirmi dicendomi che alla prossima mi avrebbe mandato via. Ho chiesto rispetto, c’è scritto pure sulla loro maglia, devono avere rispetto per chi gioca».

Il tecnico dell’Inter ha rincarato la dose: «C’è amarezza. Ha arbitrato perfino l’ultima finale di Champions League, non parliamo dell’ultimo arrivato. Questo non deve essere un alibi, è una mia sensazione personale».