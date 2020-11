Inter, Conte non molla Kante: ma ci sono due ostacoli

Conte continua a sognare Kante per il centrocampo dell’Inter. Il Chelsea però spara alto e sul francese c’è anche il Real Madrid

L’Inter non perde di vista la situazione di N’Golo Kante, oggetto dei desideri di Antonio Conte per il centrocampo dei nerazzurri.

Il club di Suning continua il corteggiamento sul francese campione del mondo come scrive in Inghilterra il Sun, anche se l’operazione resta tutto in salita considerando le richieste del Chelsea. I ‘Blues’ valutano almeno 70 milioni di euro Kante e a rendere ancora più complicato l’assalto al giocatore sarebbe l’interessamento anche del Real Madrid dell’estimatore e connazionale Zidane.