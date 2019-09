Inter, rabbia Conte: ecco dove ha dormito dopo lo Slavia Praga

Il mister dell’Inter infuriato al termine della gara contro lo Slavia Praga

Non è stata una serata facile quella di martedì sera per Antonio Conte. La sua Inter non decolla e anzi fa fatica e pareggia per 1-1 contro lo Slavia Praga. Più che per il risultato in se al mister neroazzurro preoccupa il gioco della squadra e il campanello di allarme suona anche in vista del derby di questa settimana.

Si sa Conte non nasconde di certo le sue emozioni e dopo la gara di Champions, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ha deciso di dormire ad Appiano per sbollire la rabbia.