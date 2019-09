Inter, Conte: «Società seria, c’è voglia di fare bene ma ci vuole tempo»

Inter, parla Conte ai microfoni della Uefa: «Mi ha convinto la serietà del progetto. Sono 9 anni che non si vince, è iniziato un percorso»

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal profilo ufficiale Twitter della Uefa. Queste le sue parole:

«Mi ha convinto la serietà del progetto dell’Inter e la serietà della proprietà, perché è seria, forte e che ha voglia di fare bene così come a fatto benissimo in altri campi. E’ inevitabile che ci vorrà un po’ di tempo, non dimentichiamo che sono 9 anni che l’Inter non vince. Però so anche che si è iniziato un buon percorso, fatto di lavoro, di persone serie, che condividono l’idea e la portano avanti».