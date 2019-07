Inter, Conte suona la carica: «Daremo battaglia. Gli altri devono temerci»

Le parole dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte a PPTV, televisione cinese del gruppo Suning, sulla stagione ai nastri di partenza

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di PPTV, la televisione cinese del gruppo Suning, circa gli obiettivi della stagione e le impressioni avute da questo primo mese di lavoro con l’Inter.

JUVE – «La Juventus è strutturata e vince da anni, il Napoli è un’altra bella realtà. Noi, però, non dobbiamo dimenticare di avere storia e tradizione».

OBIETTIVI – «Non sarà un’operazione velocissima, ma stiamo lavorando sodo per tornare dove il club merita. Nessun grattacielo si è costruito in un giorno. Vogliamo dare battaglia. Le squadre di vertice hanno cambiato allenatore e sarà interessante osservare quanto tempo impiegheranno ad adattarsi a idee e moduli nuovi».

CHAMPIONS – «E’ la massima competizione europea, ti scontri con il meglio del calcio internazionale. Nell’urna ci possono essere insidie, ma dobbiamo essere preparati a ogni sorteggio. Gli altri devono temere l’Inter».

ZHANG – «I Zhang sono dei visionari. Hanno puntato sull’Inter in quanto ritengono possa essere un club attraverso cui costruire qualcosa d’importante per il futuro. Il presidente è giovane e ambizioso, pronto a puntare in maniera duratura su questa squadra»