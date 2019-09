Inter, Conte: l’allenatore nerazzurro parla nel dopo gara della partita vinta contro il Milan. Ecco le sue parole

Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria della sua Inter sul Milan: «C’è sicuramente molta soddisfazione, credo che i ragazzi abbiano disputato una buonissima partita. Averne di problemi con gente come Brozovic e Lukaku, sono fin troppo bravi».

«In campo invece bisogna essere più smaliziati, questo è un gruppo sano. per me era il primo derby e ci tenevo a far bella figura».