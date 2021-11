Inter, Correa vede il Milan e si esalta: i numeri del Tucu contro i rossoneri

Numeri da capogiro per Joaquin Correa contro il Milan: l’Inter sorride in vista del derby

Quando vede il Milan Joaquin Correa si esalta. Non c’è squadra frequentata in carriera che abbia ispirato il Tucu più del Diavolo, sebbene domani con ogni probabilità inizierà dalla panchina per far spazio alla coppia Dzeko-Lautaro.

I suoi numeri nelle sfide contro i rossoneri sono più che positivi: in 9 partite, tutte giocate con la casacca della Lazio, Correa ha segnato ben 5 reti, di cui 4 in campionato e la restante in Coppa Italia. Si viaggia, dunque, a più di una rete ogni due partite.

