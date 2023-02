Inter, D’Ambrosio: «Il Porto è abituato a queste partite, ma negli ultimi anni lo siamo anche noi»

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato in vista della prossima sfida di Champions League contro il Porto

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato a Inter Tv.

PAROLE – «Il Porto è abituato a queste partite, negli ultimi anni lo siamo anche noi. Cercheremo di imporre il nostro gioco e di fare una grande partita. È normale che mercoledì ci sarà molta più qualità da ambedue le parti. Sappiamo che al primo errore che verrà commesso ci saranno occasioni da gol. Abbiamo 3-4 giorni per poter lavorare e per mettere in pratica quello che proveremo in allenamento. Noi siamo sempre in continua crescita, cerchiamo sempre di imparare dai nostri errori. Contro la Samp non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni, oggi invece sì».