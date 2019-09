Inter, D’Ambrosio: «Potevamo fare di più con lo Slavia, niente alibi»

La parola a D’Ambrosio, difensore dell’Inter, al termine della gara disputata a Milano contro lo Slavia Praga in Champions League

D’Ambrosio analizza il pareggio tra Inter e Slavia Praga nell’esordio della squadra di Conte in Champions League. Ecco quanto affermato a Sky Sport.

«Non è stato un problema di personalità, si poteva fare di più soprattutto quando loro venivano a pressarci. Oggi non siamo riusciti a mettere in pratica quanto provato. Non vogliamo usare alibi, lavoriamo tutti i giorni per farci trovare pronti, dovevamo giocare con velocità».