D’Ambrosio carica l’Inter in vista della trasferta contro la Roma: l’obiettivo è la vittoria, per dimenticare la sconfitta col Tottenham

Si avvicina l’entusiasmante sfida tra Roma e Inter, e Danilo D’Ambrosio ne approfitta per scuotere la squadra, apparsa giù di morale dopo la sconfitta contro il Tottenham:«Siamo cresciuti sia rispetto all’anno scorso che a inizio stagione. Fa parte del percorso di crescita che c’è da quando c’è Spalletti .Oggi non sarà facile, ma puntiamo alla vittoria. L’Inter è obbligata a vincere su ogni campo, sia in Italia che in Europa. Volevamo vincere anche a Wembley, ora cancelliamo quello che è successo per rifarci subito stasera». Il difensore nerazzurro si è espresso anche in merito alle numerose assenze in casa Roma, suggerendo di non sottovalutare le seconde linee giallorosse:«Nel nostro campionato non c’è nessuna squadra da sottovalutare, figurarsi la Roma. Hanno ottimi giovani, con qualità importanti. Se giocano con la Roma vuol dire che sono da Roma».