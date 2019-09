Inter, De Vrij parla della presunta lite tra Lukaku e Brozovic dopo la partita di Champions League con lo Slavia Praga

L’edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi ha riportato la notizia di una presunta lite tra Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, dopo il pareggio arrivato in casa contro lo Slavia Praga in Champions League.

De Vrij ha affidato a Sky Sport la sua risposta: «Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio: non c’è niente da dire e da rispondere».