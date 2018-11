Nonostante i gol subiti in Champions, in Serie A l’Inter ha la miglior difesa: Spalletti punta sul reparto arretrato per contrastare il Barcellona

Con soli 6 gol subiti nelle prime 11 giornate di Serie A, la miglior difesa del campionato è quella dell’Inter. A turno, i vari Miranda, Skriniar e De Vrij hanno permesso ad Handanovic di concludere numerose partite senza subire reti. Una delle tante armi per battere e limitare il Barcellona sarà proprio il reparto difensivo dell’Inter, in particolare Skriniar ha anche da farsi perdonare la prestazione non all’altezza del Camp Nou. Il compito non sarà dei più semplici, se si considera che i blaugrana hanno il miglior attacco della competizione, grazie ai 10 gol totali messi a segno. Senza dimenticare che in Champions i nerazzurri qualche gol lo hanno preso, pur non compromettendo il risultato e vincendo con Psv e Tottenham.