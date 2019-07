Inter, difficoltà per arrivare a Dzeko. Il piano B viene dalla Francia

Inter, si continua il pressing su Dzeko ma si pensa anche a un piano B. L’ultima idea è Cavani, valutato 50 milioni dal Psg

L’Inter e la Roma si incontreranno nella giornata di domani per discutere di Dzeko. I giallorossi non si muovono e chiedono 20 milioni. Se le parti non dovessero avvicinarsi definitivamente, ecco che i nerazzurri potrebbero virare su un altro obiettivo.

La Gazzetta dello Sport fa il nome di Edinson Cavani, attaccante del Psg. La sua valutazione è di 50 milioni di euro, quello che appare un reale ostacolo è l’ingaggio dell’attaccante ex Napoli, che percepisce 14 milioni annuali.